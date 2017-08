Rocio Munoz Morales racconta la sua infanzia

Rocio Munoz Morales ha sfogliato l’album dei ricordi della sua infanzia durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Vero. La compagna del divo italiano Raoul Bova ha dichiarato che era una bravissima bambina. “Ero sicuramente vivace – ha detto Rocio -, mi muovevo tanto, facevo un po’ di guai, però, poi, avevo anche i miei momenti di solitudine. Con il passare degli anni, ho vissuto tantissime esperienze e credo di essere cresciuta molto come donna. Ma, nonostante tutto, penso che ci sia molto della Rocio bambina, ancora oggi, in me. E credo che questo sia un bene, perché è importante conservare il candore, lo stupore e l’entusiasmo che caratterizzano soprattutto i primi anni della nostra vita”.

Che tipo di estate è per Rocio Munoz Morales e Raoul Bova? “Cercherò di ritagliarmi come ogni estate – ha dichiarato la modella e attrice spagnola -, un po’ di tempo da trascorrere in compagnia delle persone a me care. E, poi, mi concentrerò sui miei prossimi impegni professionali”.