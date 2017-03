Romina Power è sempre stata molto amata e apprezzata dal pubblico oltre che per la sua bellezza innegabile anche per la sua semplicità, bontà e umiltà. La sua indimenticabile e travolgente ex storia matrimoniale con il leone delle Puglie Albano Carrisi ha fatto sognare milioni di italiani e non solo. Dopo un periodo piuttosto difficile e teso, i rapporti tra Romina Power e Albano Carrisi sono tornati ad essere molto buoni. In una lunga intervista rilasciata al programma tv Mattino 5, la celebre e popolare cantante e giurata del nuovo show musicale di Raiuno Standing Ovation ha parlato del suo ex marito Albano e della sua adorabile e numerosa famiglia.

Ha scherzato sul soprannome del super papà vip Albano: “Leone? Non si sa da venga questa espressione Leone. Ma più che un leone, lui è un toro! Se va preso per le corna? No, io non dico che lui abbia le corna. (ride, ndr) Ho detto toro, non ho detto corna!”.

Si è poi soffermata sui problemi di salute avuti dal celebre e coraggioso cantautore di Cellino San Marco alcuni mesi prima del Festival di Sanremo 2017: “E’ stato uno spavento per tutti quanti, non è stato divertente per nessuno. Però ha recuperato in fretta e dice che sta meglio di prima. Sono felice per lui che si sia ripreso subito!”.

Ha poi parlato del matrimonio fiabesco della figlia Cristel Carrisi con Davor Luksic: “Incoraggio Cristel a farmi diventare presto nonna! Il momento più bello del suo matrimonio? Tutto. E’ stato come un sogno che è passato così rapidamente. E’ stato veramente commovente in chiesa: sono così dolci, così teneri, così innamorati che uno non rimane indifferente. Il mio matrimonio è stato un caos, temevo succedesse per lei la stessa cosa e invece è stato organizzato benissimo”.

Quale ricordo conserva ancora gelosamente delle sue nozze con Albano Carrisi? “Nel mio matrimonio, i fotografi si lanciavano i rullini da un lato all’altro della chiesa, non si capiva niente. Non c’era servizio d’ordine – ha sottolineato la 65enne attrice, cantante e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana -, eravamo troppo giovani e inesperti. Cosa resta? Quattro meravigliosi figli che abbiamo avuto e resta la stima reciproca”.

Anche dopo un matrimonio fallito e la scomparsa misteriosa di Ylenia Carrisi, Albano e Romina sono tornati più forti e determinati di prima almeno sotto il profilo artistico e amicale.

A presto con nuove news su Romina e Albano!