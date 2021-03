Rosalinda Cannavò abbandona i social per un periodo: “Tornerò quando sarò più serena”

Rosalinda Cannavò ha scelto di abbandonare i social per un periodo proprio perché dopo la fine del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini è stata travolta da querele e denunce per diffamazione sia dal suo collega ed ex amico vip Massimiliano Morra che dal produttore tv Alberto Tarallo nell’ambito dell’Aresgate.

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò – Foto: Facebook

La sua love story con l’ex gieffino Andrea Zenga procede a gonfie vele, ma a turbarla sono proprio le denunce e le querele per diffamazione. Senza però entrare troppo nel dettaglio, l’attrice siciliana ha voluto comunicare questo messaggio ai suoi follower di Instagram: “Scusate se oggi non sono stata molto presente, ma per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore. In quanto voglio regalarvi solo contenuti positivi, ho preferito allontanarmi dai social per ritornarci quando sarò più serena”.

Soltanto pochi giorni fa Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata ascoltata dagli inquirenti, dopo l’apertura di un’indagine della Procura di Roma sulla morte dello sceneggiatore di tante fiction di Mediaset nonché ex compagno di Alberto Tarallo, Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019. Dalla procura sono stati ascoltati diversi personaggi famosi, tra cui il celebre attore Gabriel Garko.