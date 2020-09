Rosaria Cannavò e Andrea Berti si sono lasciati, matrimonio finito: lei ha un nuovo amore

Rosaria Cannavò e Andrea Berti si sono lasciati. Matrimonio finito per l’ex meteorina e l’imprenditore ligure. I due si erano sposati il 20 giugno 2015 in Sicilia dopo un lungo fidanzamento. Ora l’ex compagna di Antonio Cassano e Christian Panucci ha già voltato pagina in amore.

La 36enne showgirl è di nuovo in love. Il suo nuovo fidanzato non appartiene al mondo dello spettacolo, né dell’imprenditoria. Il fortunato si chiama Francesco Casagrande, fisioterapista, esperto in kinesologia applicata all’osteopatia. Casagrande lavora nella Capitale. I due hanno scelto di ufficializzare la loro relazione d’amore con diversi scatti condivisi con i rispettivi follower di Instagram.

Sono davvero molto affiatati, felici e sereni. Casagrande le ha riservato anche citazioni poetiche sui social: “‘Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme’, Goethe. ‘La case felici sono costruite con mattoni di pazienza’, Harold E. Kohn. ‘L’amore consiste nell’essere cretini insieme’, Pail Valéry”.

Auguri ai neo fidanzati!