Sabrina Paravicini e la battaglia contro il tumore al seno: “Meno capelli ma occhi più sorridenti”

Sabrina Paravicini sta conducendo una durissima battaglia contro il tumore al seno. L’attrice famosa soprattutto per il ruolo di Jessica in “Un Medico in Famiglia” condivide la sua lotta con i suoi follower sui social. In uno dei suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram, Sabrina ha inserito due foto: una del recente passato in cui ha i capelli lunghi e una attuale dove invece la chioma a causa della chemioterapia è sparita.

“Meno capelli ma occhi più sorridenti. Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati – ha rivelato l’attrice ai suoi follower -. Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa. Dolore che pensavo di avere elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell’epidermide, nella carne, nelle cellule. È come se negli ultimi sei mesi avessi vissuto più intensamente che negli ultimi vent’anni. Sicuramente è un pezzo di vita che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare. Che non dimenticherò mai più. Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più”.

Sabrina Paravicini ha scoperto il tumore al seno, nascosto dietro alcuni cisti sotto il capezzolo, lo scorso dicembre.

Redazione-iGossip