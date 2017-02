Sabrina Salerno e la vita da casalinga: “Non fa per me”

Sabrina Salerno non ama la vita da casalinga. L’icona sexy degli anni ’80 è felicemente sposata con Enrico Monti dal 2006 e ha un figlio Luca Maria, nato nel 2004. Da diversi anni la cantante di Sexy Girl e Boys (Summertime Love) è scomparsa dalle scene e dalla televisione. In un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, la famosa e amatissima cantante ha parlato del periodo d’oro della sua carriera, della sua vita privata e della sua famiglia.

L’icona sexy degli anni ’80 ha dichiarato che in quel periodo venne travolta dall’esaurimento e dalla depressione. “Apparentemente erano gli anni più spensierati e divertenti – ha asserito Sabrina -, ma per me è solo un luogo comune. A 18 anni non ero affatto spensierata, ero una ragazzina catapultata in un mondo difficile. Oggi che ho 48 anni naturalmente ho un’altra consapevolezza, ma allora ero soffocata dalla pressione. E non accadeva solo in Italia – ha proseguito l’artista -, ma in tutta Europa. In Spagna non potevo uscire dagli hotel, ero sempre sotto i riflettori. Qualunque cavolata facessi o dicessi veniva manipolata. Allora ero molto aggressiva – ha specificato Sabrina Salerno -, arrabbiata col mondo. Successo e soldi sono piacevoli, ma c’è sempre il rovescio della medaglia”.

Per quanto riguarda la sua vita familiare, la bravissima e apprezzata cantante ha rivelato: “Ho la fortuna di vivere a Treviso, che io chiamo la piccola Parigi. La gente mi conosce, mi saluta, mi rispetta. Per amore di mio figlio Luca Maria che ha 12 anni ho persino imparato a cucinare – ha detto la sexy mamma vip -, una cosa che mi faceva orrore. Io non sono fatta per fare la casalinga […] Mi alleno almeno due ore in palestra tutti i giorni. Diciamo che oggi mi stanco più facilmente, quando vado in giro in Francia ballo con 10 ragazzi dei vent’anni… è faticoso. Una volta bastavano tre allenamenti a settimana, adesso devo farne ogni giorno”.

Poi ha svelato un particolare sul suo rapporto con il figlio Luca Maria Monti. Il primogenito della coppia vip è molto geloso della mamma. “Abbiamo un carattere molto simile – ha affermato Sabrina Salerno -, sembra che io lo abbia clonato. E non è un carattere facile. Essere genitori è molto difficile, è faticoso, direi che è più facile avere successo nel mondo della musica che crescere un figlio. Io dico sempre che i figli non sono nostri – ha concluso la cantante, showgirl e attrice originaria di Genova -, ma li dobbiamo accompagnare nel loro percorso”. Siamo tutti d’accordo con lei!