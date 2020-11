Salmo e Greta Menardo si sono lasciati: il rapper ha una nuova fiamma?

Salmo e Greta Menardo si sono lasciati. Amore al capolinea per il famoso rapper e produttore discografico sardo e la campionessa italiana di kitesurf. Tra loro è finita, per sempre. I fan dell’ex coppia vip del jet set nazionale speravano in un ritorno di fiamma, ma il famoso artista Maurizio Pisciottu ha spazzato via questo sogno. Non sono rimasti in buoni rapporti, anzi i due ex piccioncini vip non si sono risparmiati frecciate e critiche al vetriolo sui social. Greta ha svelato anche un aneddoto sulla fine della loro storia d’amore…

Entrambi hanno rivelato ai loro follower che non ci sono speranze per una reunion. Greta Menardi è stata piuttosto chiara in una delle sue recenti IG stories in cui parlava della rottura definitiva col musicista.

“Fino ad ora ho mantenuto il silenzio – ha sottolineato Greta – per una questione di privacy. Ho anche evitato di postare cose che potessero ferire per una questione di rispetto. Ma dopo l’ennesima frecciatina da bimbo me ne sbatto. Cosa sento per un quasi quarantenne che ci prova con le mie amiche e posta tipe su Instagram per ricercare attenzioni? In tutta sincerità tanta pena e tanto dispiacere”.

Salmo non ha replicato a queste accuse della sua ex fidanzata ed è apparso su Instagram Story in compagnia di una nuova ragazza. Chi è? Sara Barbieri, una giovane modella italiana.

A quanto pare il rapper ha già voltato pagina in amore…