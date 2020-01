Sara Tommasi apre una panetteria a Terni, ma sogna il ritorno in tv

Sara Tommasi ha scelto di aprire una panetteria nella sua città, Terni, ma sogna il ritorno in tv. La 38enne laureata in Economia e Management alla Bocconi cerca di tornare definitivamente alla normalità dopo scandali a luci rosse, droga e periodi travagliati e difficili.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e protagonista di numerosi calendari sexy ha però spiegato: “Amo molto questo lavoro che mi tiene impegnata ogni giorno. Dopo un periodo così difficile ne avevo proprio bisogno. Spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi”.

L’ex schedina di Quelli che il Calcio ha concluso: “Nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale”.