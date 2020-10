Selvaggia Lucarelli affossa Diva e Donna: “Osservazioni odiose e vetuste sull’età di due donne”

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente il settimanale Diva e Donna per osservazioni odiose e vetuste sull’età di due donne. Sulla nota rivista Stephanie e Carolina di Monaco sono state criticate da Rajan Tomolei, make up artist. La famosa giornalista, opinionista tv e scrittrice è sempre in prima linea contro il body shaming e a favore di altre battaglie femministe.

Selvaggia Lucarelli – Foto: Instagram

“Mi domando come sia possibile che nel 2020 Diva e Donna pubblichi queste osservazioni fesse, odiose e vetuste sull’età di due donne e su quello che dovrebbero fare per non essere così POCO PIACEVOLI DA VEDERE per questo truccatore (tale Rajan Tolomei)!”, ha commentato Selvaggia Lucarelli, nelle sue storie, pubblicando l’articolo incriminato.

La giurata di Ballando con le Stelle ha proseguito: “Caro Rajan e cara Diva e Donna, siamo libere di invecchiare come ci pare! Anzi, che due donne con tanti mezzi e con un’esposizione come quella di Stephanie e Carolina non si lascino tentare da chirurgia e Botox, mi sembra un bel messaggio. I vecchi, spiace dirlo, siete voi, portatori di messaggi decrepiti!”.

Poi ha pubblicato un video in cui il professor Di Pietro spiega il vero antidoto alla vecchiaia sta nel mantenere attivo e giovane il cervello!