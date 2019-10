Serena Enardu dopo la rottura con Pago è in cura da uno psicologo. L’ha rivelato la stessa ex concorrente di Temptation Island Vip al settimanale di cronaca rosa Chi. “Se Pago avesse chiesto il falò di confronto, comprendendo il mio disagio, gli avrei dato un’altra opportunità”, ha riferito l’ex tronista di Uomini e Donne.

Serena ha spiegato che l’ex compagno da lei avrebbe voluto un figlio. Lei no, è già mamma di Tommaso, nato da una precedente relazione, e le basta. “Mi manca sapere come sta, gli voglio bene, ma non lo amo”, ha spiegato l’ex tronista.

Per poi rivelare: “Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni non stavamo bene. Ho sempre avuto paura di ferirlo, di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno a dire che sono in cura”.

Poi ha aggiunto: “C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce, soprattutto per mio figlio. Pago mi ha lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io”.

Il cantante è invece disperato e vorrebbe tornare insieme a lei.

Redazione-iGossip