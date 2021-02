Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? I due ci riprovano

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip ci riprovano. A 8 mesi dalla rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato ai suoi follower di Instagram che è felice per il riavvicinamento con il famoso cantante.

Pago e Serena Enardu – Foto: Instagram

Serena Enardu ha rivelato: “Io e Pago è un pochino che abbiamo riniziato ad avere un contatto. Anzi, proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale”.

Per l’ex tronista non è un periodo felice. Pochi giorni fa le hanno incendiato l’auto. Si tratta del secondo caso in un anno. “Buona domenica, mi piacerebbe iniziare dicendo ‘che notte di fuoco’ però c’è poco da ridere – ha detto Serena su Instagram Story -. Siccome mi state scrivendo tantissimi messaggi e siete preoccupati, volevo dirvi che io e Tommaso stiamo bene, che quello che è successo mi lascia senza parole ma sono consapevole che nel mondo ci sono persone brutte, miserabili, ignobili che arrivano a fare un gesto così meschino. Adesso chi deve indagare sta indagando, noi la supereremo, mi rivolgo di nuovo alle persone che vivono in zona e hanno telecamere di sorveglianza per poter fornire – ha continuato -, anche in anonimato, delle prove. Ve ne sarei grata. Vi ringrazio di cuore per l’affetto e il sostegno, tutto a posto, the show must go on”.