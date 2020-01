Silvia Provvedi incinta di 5 mesi di Giorgio De Stefano

View this post on Instagram

SU “CHI” LE PRIME IMMAGINI DI SILVIA PROVVEDI IN DOLCE ATTESA- Il settimanale “Chi” @chimagazineit pubblica in esclusiva le prime immagini di Silvia Provvedi incinta di cinque mesi mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. Il lieto evento è previsto per i primi di giugno e Silvia spera di dare alla luce una femmina. Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi. #chimagazineit #scoop #lietoevento #silviaprovvedi #ledonatella #giuliaprovvedi #saràfemmina #modena