Simona Ventura commenta la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Simona Ventura ha commentato la rottura, la seconda e a quanto pare definitiva, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La celebre conduttrice televisiva è convinta che Stefano non sia l’uomo giusto per Belen. La famosa e popolare showgirl argentina naturalizzata italiana sta soffrendo molto e proprio per questo motivo piace molto alle donne.

Simona Ventura – Foto: Facebook

In una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, SuperSimo ha dichiarato: “Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato. Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza”.

Simona Ventura si è detta convinta che Belen troverà ben presto il suo nuovo amore e tornerà a sorridere in amore. Proprio com’è successo a lei, dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con l’ex calciatore e commentatore sportivo Stefano Bettarini.

L’ex conduttrice tv dell’Isola dei famosi è in love con Giovanni Terzi e molto presto si uniranno in matrimonio: “Ho un uomo a cui potermi appoggiare. Lui mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune: le stesse sofferenze, siamo caduti e rinati tante volte”.

Un amore al bacio e una storia che procede a gonfie vele per Simona Ventura e Giovanni Terzi. Auguri!