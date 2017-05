Simona Ventura fa pace con l’ex marito Stefano Bettarini

Simona Ventura ha accettato di buon grado gli auguri del suo ex marito Stefano Bettarini per la seconda edizione del programma tv di Canale 5, Selfie – Le cose cambiano. L’ex inviato dell’Isola dei famosi 2017 aveva augurato il meglio a SuperSimo dalle pagine del settimanale di gossip Chi.

SUPERSIMO RINGRAZIA BETTARINI

“Non me lo aspettavo e sono molto contenta – ha detto la star tv italiana alla rivista di cronaca rosa Mio – E’ stato un gesto affettuoso che ricambio. Abbiamo dei figli in comune e ci teniamo ad andare d’accordo. E’ bello che mi abbia dato questo appoggio”.

IL RAPPORTO CON LA MAMMA

La conduttrice di Selfie – Le cose cambiano ha poi descritto il rapporto con sua madre. “La mia prima maestra è mia mamma – ha sottolineato SuperSimo -, che è la mia più grande sostenitrice ma anche la mia più grande critica. Per ogni trasmissione che faccio, la chiamo subito. E, poi, c’è Gerò e ci sono i miei figli, Nicolò, Giacomo e Caterina, con i quali mi confronto sempre”.

LA SUA STORIA CON CARRARO

La star tv Simona Ventura ha poi analizzato la sua storia d’amore con Carraro: “Dopo Stefano sono rimasta single per tanti anni. Ma, in generale, non penso che esistano persone giuste o sbagliate, ma solo amori giusti al momento giusto. E con Gerò è stato così”.