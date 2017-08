Simone Rugiati ha cenato al famoso e popolare ristorante e pizzeria Stecca di via Giordano Bruno, ma lo chef e conduttore tv è rimasto molto deluso. Ha ordinato sushi, ma è stato per lui un disastro… La cena è durata poco, poiché Rugiati ha abbandonato il locale prima del previsto.

Il famoso cuoco ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook intitolato Truffa a rischio intossicazione!!! in cui ha dichiarato: “Giuro che solo a mangiarne uno mi sto sentendo poco bene, lo sfogo è dovuto e farò così sempre da qui in avanti perché certa gente non merita di sputtanare il lavoro di ristorazione, il posto mi era stato consigliato e sembra anche rinomato”.

Il video dello sfogo social di Simone Rugiati è stato condiviso da tantissime persone ed è diventato virale in Rete.

Il titolare dello storico ristorante si è rivolto subito all’avvocato Massimo Munari che ieri ha presentato denuncia per diffamazione nei confronti dello chef, chiedendo il sequestro del video.