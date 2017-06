Simone Susinna smentisce il flirt con Giacomo Urtis: “Sono etero”

Simone Susinna dell’Isola dei famosi 2017 ha smentito categoricamente il presunto flirt con il chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, in Honduras durante la sua intervista rilasciata al settimanale di gossip Mio. Il bellissimo modello siciliano ha infatti precisato di essere eterosessuale e di non essere interessato a fare esperienze di questo tipo.

“Smentisco categoricamente – ha detto Simone a Mio – Giacomo è un mio amico già da prima dell’Isola e tra di noi non c’è stato nulla. Sono etero e non sono interessato a fare esperienze di altro tipo”.

Come ben ricorderete tutti, lo scorso mese Urtis aveva dichiarato al settimanale Top: “Premetto che sull’Isola ti passa proprio la voglia di fare l’amore – aveva detto l’ex naufrago a Top – perché hai così tanta fame e altri grilli per la testa che tutto ti viene in mente tranne che quello. Però è capitata qualcosina con una persona che stava all’Isola che è uscita presto. È stato un attimo, un colpo di sole, sai quando non hai niente da fare tutto il giorno e ti annoi. Poi ci sono i cambi della troupe quindi ci sono dei momenti in cui non c’è neanche una telecamera e c’è stata un’effusione”.

