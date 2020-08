Sossio Aruta fa una richiesta a Maria De Filippi in vista delle nozze con Ursula Bennardo

Sossio Aruta ha avanzato una richiesta alla regina di Mediaset, Maria De Filippi, in vista del matrimonio con Ursula Bennardo. L’ex calciatore del reality show Campioni – Il Sogno ha espresso il suo grande desiderio dalle pagine del settimanale Di Più. L’ex cavaliere del trono over vorrebbe avere al proprio fianco, in qualità di testimone, la celebre conduttrice tv e autrice Maria De Filippi, poiché ha visto sbocciare l’amore con l’attuale fidanzata, prima a Uomini e Donne e, poi, a Temptation Island Vip.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato: “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”.

Tantissimi sono gli invitati vip al matrimonio di Sossio e Ursula: Alfonso Signorini, Valeria Marini, Aristide Malnati, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia, Paola Di Benedetto, ma anche Gianni Sperti, Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri. Assenti Antonio Zequila, Licia Nunez, Fernanda Lessa e Teresanna Pugliese.