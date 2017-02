Stash dei The Kolors e Ginevra Lambruschi stanno insieme? E’ nata una nuova coppia nel jet set nazionale? Il rumor sulla presunta tresca tra l’eccentrico artista e l’ex fidanzata di Niccolò Bettarini è stato diffuso dal settimanale di gossip Novella 2000: “Stash, il cantante col ciuffo dei The Kolors era in compagnia dei suoi amici Fedez e Fabio Rovazzi, quando d’un tratto ha visto ballare la sexy influencer Ginevra Lambruschi, tornata da poco single dopo la fine della sua storia con Niccolò Bettarini“.

Il settimanale di cronaca rosa ha poi continuato: “Un ballo che non ha lasciato indifferente l’ex concorrente di Amici: Stash si è avvicinato a Ginevra e, ballando le ha sussurrato parole all’orecchio. Tra i due, l’intesa è stata immediata, e visibile anche ai presenti. A un certo punto, Stash le ha pure dedicato una canzone mentre si riprendevano col telefonino. In un attimo attorno a loro non è più esistito nessuno, Fedez e Rovazzi compresi, perché Stash e Ginevra sono rimasti appiccicati per il resto della serata. Anche quando hanno lasciato il locale, Ginevra e Stash sono stati visti rintanarsi altrove, in cerca di intimità”.

Stanno davvero insieme? No, nulla di vero! Il cantante ed ex concorrente del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, e la social influencer sono soltanto grandi amici! Lei ha smentito tutto al blog di Isa e Chia: “Ciao ragazze! Io e Stash ci siamo visti al The Club e abbiamo fatto amicizia, ma tutto qui! Non sono mai stata da sola con lui, eravamo insieme a tutto il resto del nostro gruppo. Poi ho fatto uno snapchat in cui lui canta una canzone per me, ma era fatto così, giusto per divertirci, niente di più. E soprattutto non è assolutamente vero che, come ha riportato Novella 2000 – ha affermato la fashion blogger -, poi siamo andati via da soli: ci siamo diretti insieme ai nostri rispettivi amici a casa di altri amici. Tra noi non c’è assolutamente niente! Un saluto, Ginevra”.

Ginevra Lambruschi ha dunque ribadito di essere attualmente single, smentendo di conseguenza il rumor delle ultime settimane relativo a un presunto flirt con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Gianmarco Valenza e quello più recente con Stash dei The Kolors.

Dopo la fine della sua chiacchierata, breve ma intensa storia d’amore con il primogenito di Stefano Bettarini e Simona Ventura, Ginevra non ha trovato il suo principe azzurro!