Stash papà con la figlia Grace: prima foto sui social

Stash è diventato papà per la prima volta della piccola Grace il 3 dicembre scorso. Si tratta della prima figlia per il leader dei Kolors e della giornalista. Il 32enne cantante ha condiviso una sua foto a torso nudo mentre tiene amorevolmente appoggiata sul suo petto la piccola Grace. “Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me”, ha scritto il famoso e popolare artista.

“Tutto è cambiato, tutto ha un centro diverso. Forse è una fortuna nella fortuna quella di avere Grace in questo momento, perché ci distrae anche da quello che sta accadendo fuori. Io sono stato contento di vivere insieme a lei tutto questo. Nella sfortuna di non lavorare quest’estate, ho avuto la fortuna di vivermi la gravidanza”, ha spiegato Stash in tv a Verissimo.

“Non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento. Per molti può essere un’affermazione negativa, ma quello che è accaduto con nostra figlia, ovvero la natura che ci ha detto che eravamo fatti l’uno per l’altra, è il modo in cui voglio vivere il mio amore con Giulia”, ha sottolineato l’ex giudice del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.