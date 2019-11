Stefania Orlando vuole diventare mamma a 52 anni. La showgirl e conduttrice tv è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, 42 anni, dallo scorso luglio dopo 11 anni d’amore. La soubrette ha espresso il suo desiderio durante la sua recente ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo.

“Francamente non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma – ha confidato Stefania -. Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me”. Per poi aggiungere: “Nella vita mai dire mai. Posso ancora avere dei figli in modo naturale. Quindi no, non scarto questa possibilità. Potrebbe essere una cosa meravigliosa. Negli anni ho raccontato più volte di non aver mai avuto l’istinto materno. Ho parlato dei miei amici a quattro zampe e dell’amore incondizionato che ho riversato su di loro, ma oggi qualcosa dentro di me come donna sembra essersi come risvegliato”.

Poi ha sottolineato: “E come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai provato. Ne ho parlato con Simone e lui ha accolto la notizia con felicità. Ora non so cosa accadrà e nemmeno cosa Madre Natura deciderà per noi, ma sento che è arrivato il momento”.

Riuscirà a realizzare il suo grande sogno? Noi speriamo di sì!

