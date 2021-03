Stefano Accorsi ha cambiato idea sul matrimonio: “Essere sposati o non sposati non è uguale”

Stefano Accorsi ha cambiato idea sul matrimonio. Il celebre attore ha parlato della sua vita privata, incluso il matrimonio con Bianca Vitali celebrato nel 2015, al Corriere della Sera. Cosa lo ha attratto di Bianca? “La sua serenità: è a suo agio con sé stessa e quindi nel mondo – ha detto Accorsi -. Prima ero fra chi dice che sposati o non sposati è uguale. Invece no, poi ti accorgi che uguale non è”.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali – Foto: Instagram

La coppia vip sta insieme dal 2013. Dalla loro splendida e bellissima storia d’amore sono nati due bambini. Lorenzo è nato nel 2017, mentre, Alberto lo scorso anno.

Il divo del cinema italiano ha però anche altri due figli: Orlando, classe 2006, e Athena, nata nel 2008, frutto del lungo amore con la modella francese Laetitia Casta.

L’arrivo dei suoi primi figli ha modificato la visione del mondo del famoso e amato attore italiano: “Mi sono reso conto di cosa voglia dire quel legame indissolubile, che stravolge molte cose e ne relativizza altre”.

