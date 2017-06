Stefano Bettarini ed Elenoire Casalegno si sono fidanzati o sono grandi amici? Dopo la fine del matrimonio con il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi, Elenoire Casalegno è finita al centro del gossip nazionale per un presunto flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1. I due ex gieffini Stefano ed Elenoire hanno però respinto con classe questo rumor sui social.

I due ci hanno scherzato un po’ su. L’ex calciatore della Fiorentina e della Sampdoria ha pubblicato questo selfie e ha scritto: “Secondo te, Ele, se pubblico questa foto, qualcuno potrebbe pensare che non è solo amicizia?… aspetto una tua risposta”. La conduttrice tv ed ex modella ha risposto: “Ciao Ste! Ma figurati! Le persone non sono maliziose, e poi, hanno troppe preoccupazioni per pensare a queste cose. Vai sereno amico mio, pubblica!”.

Il settimanale di gossip Chi ha però svelato un retroscena sui due grandi amici vip: “Dopo due weekend trascorsi insieme, Stefano Bettarini ed Elenoire Casalegno si sono detti: Rimaniamo amici. Una storia che non ha compiuto nemmeno il giro di boa”.

Amici più di prima!