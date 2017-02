Stefano De Martino ed Elena D’Amario sono grandi amici, ma nulla di più! Da diverso tempo i due ballerini professionisti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi sono finiti al centro del gossip nazionale per una presunta relazione d’amore top secret. Diverse volte l’ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, ha smentito questo rumor e ora sulla questione è intervenuta anche la sua collega durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Ecco cosa ha dichiarato!

La prima ballerina della rinomata compagnia statunitense di David Parsons ha asserito al settimanale Gente: “Ci sentiamo regolarmente. Siamo molto legati, ci vogliamo bene. Abbiamo perfino una chat con il gruppo di Amici 9, Emma compresa. Ci siamo incontrati che eravamo adolescenti – ha proseguito Elena -, è stato un periodo di formazione indimenticabile, difficile perdersi di vista dopo aver vissuto un’esperienza tanto forte. E infatti tra me e Stefano si è creato un feeling profondo, una grandissima e bellissima amicizia”.

Elena D’Amario ha parlato anche del bellissimo e formidabile periodo artistico del suo collega, dopo che per anni il sexy ballerino e coreografo campano Stefano De Martino è sempre stato considerato come il marito di Belen Rodriguez. “Stefano è stato a lungo – ha detto la ballerina – il signor Rodriguez. Ora è in un momento di rinascita, di crescita personale e professionale, di riscatto artistico. Io non posso che essere felice per lui. È un uomo sensibile. Punto”.

Al tempo stesso non ha negato la nascita di una possibile storia d’amore con l’ex marito della star tv Belen Rodriguez, Stefano De Martino. Vorrebbe infatti fidanzarsi e creare i presupposti per una relazione d’amore stabile e forte. “Il desiderio c’è – ha ammesso Elena – È la mia settima stagione da nomade, e l’idea di tornare a casa e trovare qualcuno è davvero un bel pensiero in cui rifugiarsi. Al mio fianco ci vorrebbe un uomo che sappia capire me e i miei ritmi, con la pazienza di seguirmi. Di Stefano, ho sempre visto l’aspetto artistico, siamo una coppia perfetta… quando balliamo. Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà tra noi. Non do nulla per scontato. Quando torno a casa è piacevole rivedersi – ha sottolineato la ballerina – Conduciamo entrambi vite intense, ricerchiamo tutti e due la semplicità”.

L’amicizia si trasformerà in amore? Da grandi amici, Elena D’Amario e Stefano De Martino diventeranno fidanzati? Se sono rose, fioriranno!