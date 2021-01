Stefano De Martino rivela: “Non mi servono auto potenti e orologi preziosi”

Stefano De Martino è un uomo ricco di valori e pieno d’amore. A Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che non gli servono auto potenti e orologi preziosi. Usa i soldi con parsimonia e accuratezza. Da ieri è tornato in tv con Stasera tutto è possibile, su Rai Due: “Sono contento. Cerco di imparare il mestiere giorno per giorno”.

Stefano De Martino – Foto: Facebook

“Vengo da una famiglia umile – ha detto l’ex marito della showgirl, modella e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez -. Non ho bisogno di guidare una macchina potente o di avere un orologio prezioso. Conosco il valore dei soldi e li utilizzo per programmare un viaggio o affrontare un’emergenza”.

L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi non ha voluto svelare nulla della sua vita sentimentale. Non si sa se è single oppure se sta frequentando qualcuna.

Resta il fatto che le festività natalizie le ha trascorse a Napoli, tra le braccia della nonna Elisa, che rappresenta il pilastro della sua vita: “I suoi detti sono meglio di un saggio di filosofia”.

Per quanto riguarda il nuovo anno, De Martino si augura solo “tanta straordinaria normalità”.