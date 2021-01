Stefano De Martino spiega perché è finita con Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha spiegato perché è finita la sua bellissima e chiacchierata storia matrimoniale con Belen Rodriguez durante una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino non è durato molto. Ora entrambi hanno preso strade separate.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez – Foto: Instagram

In molti si domandano perché è finita definitivamente tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Lui l’ha tradita?

“Ho fatto una riflessione – ha detto il conduttore tv e ballerino professionista -, ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte, ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme”.

L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha sottolineato che è difficile che un matrimonio duri tutta la vita “e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e, per me, non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’. Io dico che nella migliore delle ipotesi il matrimonio si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare di usare un termine così negativo”.

Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma non ha influito sulla loro rottura poiché venivano da una situazione che era già complessa. Ora i due genitori vip sono in buoni rapporti soprattutto per amore del loro primogenito.