Stefano De Martino su Belen Rodriguez: “È una donna che abbaglia”

Stefano De Martino è pronto a condurre un programma tv con la moglie, la star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. Il ballerino e conduttore di Made in Sud ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui si è detto convinto che anche sul piccolo schermo insieme possano funzionare al meglio.

“Porteremo in tv il nostro equilibrio comico – ha garantito l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi -. Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla”.

Il ritorno di fiamma della testimonial dell’ultima collezione primavera/estate 2019 di Jadea con il bellissimo conduttore tv ha reso felici migliaia di fan. “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza – ha dichiarato Stefano -, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”.

Il marito di Belen Rodriguez ha svelato un aneddoto sulla sua precedente esperienza come concorrente nel talent show di Canale 5: “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, Maria De Filippi li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo”.

