Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati tra le polemiche. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura con il rapper Antonio Signore mediante alcune Instagram Stories al vetriolo. Valentina Dollari si è scagliata duramente contro il rapper.

“Il mio ragazzo è sparito all’improvviso – ha svelato – è da un mese che non lo sento. Allora, io odio queste cose, mi fanno vomitare, però a ‘sto punto… Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, da un giorno all’altro è sparito, è scomparso, quindi io, raga, visto che me lo chiedete sempre, ora vi dico la verità, è da un mese che non lo sento, ovviamente mi ha detto che non stava bene, gli ho detto che l’avrei aiutato ed è sparito completamente, poi adesso se ne esce con queste storie in cui posta dei direct dove le put**** mandano foto della f**a e del cu*o”.

Valentina Dallari, uscita allo scoperto con Junior Cally a ottobre scorso, è profondamente amareggiata per come è finita la loro relazione: “Da queste persone mi scosto completamente, non sono persona che sta con gente del genere e mi fa anche un bel po’ tristezza, però, insomma, ricordatevi di stare almeno a fianco a una persona che almeno ha le pa**e di mollarvi”.

Poi ha aggiunto: “Tra l’altro io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone l’hanno avuto per me. Ripeto, Io odio ‘ste cose, il gossip on line, non me ne fo*** un ca**o, ‘ste cose mi fanno schifo. Ma questo è stato troppo… Mancanze di rispetto, no grazie”.