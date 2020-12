Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono fidanzati. Matrimonio in arrivo per il campione di motociclismo con la web influencer. Fiori d’arancio in vista per Valentino che ha chiuso la stagione della MotoGp pronto a iniziarne un’altra (ancora, a 40 anni!) con una nuova scuderia: dopo 15 anni, lascia la Yamaha ufficiale per passare in Petronas.

Il settimanale Oggi ha rivelato: “Dopo quattro anni, ormai, l’amore con Francesca Sofia Novello è più che rodato, Anche la convivenza ha dato buoni risultati, perché si sa che il Dottore ci tiene ai risultati e cura tutti i dettagli, anche in faccende di cuore. E ora, ecco che spunta un lussuosissimo brillocco al dito della modella. Che non lo nasconde di certo…”.

Per poi aggiungere: “Insomma, come aveva annunciato lei stessa, ormai sembra proprio che Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi siano a un passo dal matrimonio: lo splendido anello di diamanti all’anulare è per forma e posizione più che una promessa e più che un indizio. A questo punto, non resta che aspettare la fine della pandemia per vedere se il sogno diventerà realtà…”.

Valentino e Francesca si uniranno in matrimonio in estate? Stay tuned per saperne di più!