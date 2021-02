Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello svelano il segreto del loro amore

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno svelato il segreto del loro amore durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il campione di MotoGP e la sensuale modella stanno insieme da quasi tre anni. Il pilota ha svelato che la sua storia d’amore con Francesca Sofia Novello è votata al buonumore, una buona spalla.

Rossi ha spiegato: “Abbiamo caratteri simili, è una donna votata al buonumore, è positiva, si impegna da matti per risolvere un problema. Mi pare proprio una buona spalla”.

Per poi aggiungere: “A nessuno dei due piace litigare. Quando vai a dormire e il mattino successivo tutto procede bene, vuol dire che la qualità del rapporto c’è, funziona”.

Al Corsera ha spiegato pure come sia cambiata la sua vita ora che è un uomo adulto: “Cambiano le priorità. A vent’anni pensi a correre e poi a correre. Fine. Cosa accade tra una gara e l’altra non lo ricordi neanche. Adesso è diverso, anche se tra allenamenti, alimentazione da curare, gare e test, le giornate sono identiche a quelle del passato. Però, i pensieri sono anche altri. Riesco persino e seguire un po’ la politica. Continuo a non capire una mazza, ma seguo”.