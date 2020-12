Vip e Natale 2020: come e dove trascorreranno le prossime festività? Sarà ovviamente un periodo totalmente diverso rispetto a tutti gli altri anni a causa della pandemia di Covid-19 che ha stravolto la vita di tutta la comunità mondiale. I personaggi del jet set italiano hanno raccontato al settimanale di cronaca rosa Chi dove e con chi trascorreranno le vacanze natalizie.

Chiara Ferragni e Fedez con la famiglia in montagna – Foto: Instagram

La modella, conduttrice tv e showgirl ceca naturalizzata italiana Alena Seredova ha rivelato: “Io sono di Praga, non è che devo limitarmi a scollinare un comune! Così, probabilmente per la prima volta nella mia vita, per la prima volta in ben 42 anni, non farò il Natale con i miei genitori. Avrei voluto andarci, per di più io sono immune, ma in ogni caso c’è la quarantena, dunque non si può. Trascorrerò il Natale con i miei figli: Louis e David e la piccola Vivienne Charlotte. I ragazzi di solito passano la vigilia con me e il 25 con Gigi, vedremo come fare”.

La showgirl e conduttrice tv italiana Elena Santarelli ha dichiarato: “Se il Dpcm lo consentirà andrò a Latina dai miei o loro verranno da me, altrimenti staremo noi quattro (lei, il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta, ndr), cucinerò pesce il 24 e lasagne il 25 e non la vivrò come una limitazione, ma come una cosa necessaria per il bene di tutti. Ci sono cose ben peggiori di dover passare il Natale a casa, non lamentiamoci! Ricordo Natali ben più sobri, come nel 2017 e 2018, quando eravamo pieni di paure per la salute di mio figlio”.

La giornalista e conduttrice tv Cristina Parodi ha detto: “Passeremo la vigilia in casa nostra a Bergamo, con i nostri figli Alessandro, Benedetta e Angelica, che torneranno da Londra e Amsterdam. Non sappiamo se riusciremo ad avere con noi anche i fratelli di Giorgio. Staremo solo con i familiari stretti. Il menu della vigilia comprende i ravioli di magro, pesce, lenticchie e ovviamente il panettone. Per il pranzo di Natale mia sorella Benedetta cucina il suo strepitoso tacchino ripieno, ma chissà se quest’anno riusciremo a mangiarlo… Noi siamo a Bergamo e loro a Milano…”.

Alba Parietti ha spiegato: “Vorrei trascorrere il Natale nella mia casa di Basiglio con la mia famiglia, che non ho più. Al suo posto ci sono le mie amiche storiche e mio figlio Francesco con la sua fidanzata Cristina”.

