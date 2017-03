Vladimir Luxuria copia l’acconciatura di Alda D’Eusanio: il commento della conduttrice

Vladimir Luxuria ha copiato l’acconciatura della giornalista e conduttrice tv Alda D’Eusanio. Sono praticamente quasi identiche. Sembrano sorelle. A tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi 2017 non è sfuggita questa incredibile somiglianza tra l’opinionista del reality show di Canale 5 e l’ex conduttrice tv di Al posto tuo. Sulla questione è intervenuta pubblicamente anche Alda D’Eusanio in un video diffuso dal settimanale di gossip Novella 2000 sul web.

“Vladimir Luxuria, il mio parrucchiere mi ha cambiato lo stile – ha detto Alda -, mi ha fatto la boccolata, quindi mi raccomando fatti i boccoli anche tu! Non sai quanto sono contenta che tutti ci scambiano l’una per l’altra (…). Siamo due donne intelligenti, quindi ci somigliamo per questo, perché siamo due donne di classe”.

Anche sulla sua pagina Facebook, Alda D’Eusanio ha scritto diversi giorni fa: “È Giuseppe Scaramuzzo l’artista che scolpisce i miei capelli come Michelangelo, trasformando la mia testa così bene da invogliare Vladimir Luxuria ad imitarmi!“.

Dopo la vergognosa e incredibile epurazione Rai ai tempi di Al posto tuo, Alda D’Eusanio è praticamente quasi scomparsa dalla televisione… Noi invece non vediamo l’ora di rivederla presto in tv. Ci manchi tanto Alda!