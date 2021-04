Wanda Nara contro la dad dei figli: il suo duro sfogo social

Wanda Nara si è scagliata contro la didattica a distanza. Tempi duri per i genitori, anche per quelli famosi e ricchi. La moglie e manager del fuoriclasse argentino Mauro Icardi è costretta a stare dietro ai suoi 5 bambini e non può curarsi o occuparsi anche di altro e proprio per questo motivo è abbastanza adirata e amareggiata.

Wanda Nara – Foto: Instagram

L’ex showgirl di Tiki Taka ha scritto sui social: “E dietro di loro mi trovo io, senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”.

Per poi aggiungere: “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. La mia ammirazione e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma”.

Wanda Nara è una mamma molto attenta e premurosa ed è sempre al fianco dei suoi figli: Valentino, 12 anni, Constantino, 10, e Benedicto, 9, i tre maschietti avuti dall’ex marito Maxi Lopez, e delle sue due figlie, nate dall’unione con Mauro Icardi, Francesca, 6 anni, e Isabella, 4.

