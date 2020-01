6 profili Instagram da seguire nel 2020. Con molta probabilità molti di questi profili già li seguite, perché sono famosi e molto influenti a livello nazionale e in molti casi anche internazionale, ma sono utili come ispirazione per affrontare al meglio il nuovo anno carichi di energia, buoni propositi e abitudini salutari.

Jennifer Lopez – Foto: Instagram

Sono personaggi famosi che amano molto lo sport e condividono sia tramite post sia tramite Instagram Stories diversi momenti che ritraggono loro durante attività di allenamento, sessioni di esercizi e yoga.

David Lloyd Clubs , il gruppo leader europeo in ambito fitness, ha stilato la lista dei top 6. Chi sono?

JENNIFER LOPEZ

50 anni e non sentirli. La diva mondiale della musica Jennifer Lopez sembra non soffrire affatto del tempo che passa. Al contrario. Sempre più in forma, sempre più bella. Palestra e sudore. Ma anche danza e tanta musica latina. Non è strano dunque vederla divertirsi al ritmo di Zumba. Motivatrice ideale per chi, come lei, è una fonte inesauribile di energia!

ADRIANA LIMA

Grandissima sportiva e fan del ring da anni, Adriana Lima dichiara di non rinuncia mai al suo allenamento. Alterna la boxe ad allenamenti mirati che aiutano a scolpire e tonificare il corpo. Chi meglio di lei può incoraggiare ad ascoltare il guerriero che c’è in noi?

GISELE BUNDCHEN

Da anni lontana dalle passerelle, la super top brasiliana Giselle Bundchen sfoggia ancora un fisico davvero perfetto. Il suo profilo Instagram parla chiaro: alimentazione corretta e una buona dose di yoga sono la chiave del successo per restare in forma. Desideri che il 2020 sia un anno di equilibrio e disciplina? Giselle ti farà seguire la retta via!

BARACK OBAMA

Tra feed Instagram e bacheca Facebook dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, non è raro imbattersi in qualche indizio sulle sue passioni. Oltre al golf, Obama non ha mai nascosto l’interesse per baseball, basket e calcio. Potrebbe

essere un buon mentore per chi, sovrastato magari dalla pigrizia, non sa dire di no

alla compagnia della squadra.

ELISABETTA CANALIS

Anche dall’altra parte del mondo l’ex velina di Striscia la notizia, modella e soubrette Elisabetta Canalis non smette mai di far parlar di sé! Il segreto? Il giusto mix di scatti eleganti e sensuali e di una costante routine sportiva. Che siano ripetizioni in palestra o incontri sul ring, il profilo Instagram di Elisabetta vi darà la giusta motivazione per alzarvi dal divano e dirigervi in palestra!

BELEN RODRIGUEZ

La bella showgirl, modella e stilista argentina Belen Rodriguez spesso si immortala in scatti perfetti durante faticose sessioni di H.I.I.T., dove sembra che la fatica nemmeno esista. Il trucco per non mollare? Concentratevi sui risultati e dimenticarvi della fatica! Un costante e duro allenamento ad alta intensità darà sicuramente i risultati desiderati.

I CORSI PER MANTENERSI IN FORMA

Il club David Lloyd Malaspina offre oltre 160 corsi alla settimana, con differenti tipologie di allenamento e più di 14 attività diverse, compreso Blaze, il nuovo allenamento HIIT che misura in tempo reale l’efficacia dell’allenamento tramite il monitoraggio costante della frequenza cardiaca. Impossibile non trovare l’allenamento giusto!



“Lo sport è una parte importante della vita delle persone, ci aiuta a ottenere un corpo sano e una mente forte e libera. Non solo, l’attività fisica crea anche forti connessioni”, ha dichiarato Marco Tonarelli, General Manager del David Lloyd Malaspina. “Che sia nella vita di tutti i giorni o attraverso le piattaforme social, il legame che si crea tra le persone attraverso lo sport è indiscutibile – ha aggiunto Tonarelli -. Adrenalina, fatica, sconfitte e successi fanno parte del percorso di ogni sportivo, o aspirante tale. Possiamo trovare forza e costanza prendendo ispirazione da qualcuno che sta facendo il nostro stesso percorso. Per questo, al Club, ci affidiamo solo a esperti con la passione per il proprio lavoro. Come sui social, ancor più di persona, ci assicuriamo di condividere e trasmettere tutte le soddisfazioni che una corretta attività fisica può regalare”.