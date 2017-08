Aaron Carter fa coming out su Twitter: “Sono bisessuale”

Aaron Carter ha fatto coming out in una lunga lettera indirizzata ai suoi follower su Twitter. Il fratello minore di Nick Carter dei Backstreet Boys ha rivelato di essere bisex. Il 29enne cantante statunitense ha deciso di fare questo passo per vivere senza problemi, segreti e compromessi. Ha spiegato di aver scoperto di essere bisessuale quando aveva 13 anni, ma ha tenuto nascosto questo segreto fino a oggi su pressing di alcuni componenti del jet set internazionale.

Il fratello gemello della modella Angel Carter ha esordito così: “Prima di tutto voglio dire che amo tutti i miei fan. C’è qualcosa che voglio dire, sento che è importante per me, per la mia identità, qualcosa che pesa su di me da metà della mia vita”.

So fresh and clean. About to finish my final songs for the album the studio. #staytuned #løvë Un post condiviso da Aaron Carter (@aaroncarter) in data: 28 Lug 2017 alle ore 12:59 PDT

“Questo non mi fa vergognare – ha sottolineato l’artista americano -, ma è un peso del quale vorrei alleggerirmi. Sono cresciuto nel mondo dello spettacolo da quando ero piccolo e quando avevo circa 13 anni ho iniziato a provare attrazione per i maschi e le femmine. Per anni pensavo a questa cosa e a 17 anni dopo qualche storia con delle ragazze ho avuto un’esperienza con un uomo per cui provavo qualcosa e con il quale lavoravo. La musica è il mio tempio, ma adesso voglio essere soddisfatto di chi sono e sentirmi libero”.

You can cut out all the flowers, but you can’t keep the spring from coming. Un post condiviso da Aaron Carter (@aaroncarter) in data: 5 Ago 2017 alle ore 20:26 PDT

Congratulazioni Aaron e in bocca al lupo!

