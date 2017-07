Migrazioni in corso nel mondo dei VIP. Adele sta per dire addio agli Stati Uniti e George Clooney alla Gran Bretagna. Secondo il Sun, la cantante starebbe pensando di lasciare Los Angeles per tornare in Inghilterra, un luogo più ideale, dice, per crescere suo figlio Angelo (4 anni). Nel frattempo George Clooney pensa sia meglio andar via dalla capitale inglese per tornare a vivere in America.

Adele ha detto di voler passare più tempo con la sua famiglia e i suoi amici. Un suo amico ha specificato al Daily Star che la cantante “pensa che Los Angeles non il posto che si immaginava” prima di arrivarci, e dunque “vuole tornare in Inghilterra, dove ha la sua famiglia e i suoi amici, entrambi importanti per lei”. D’altronde in questo momento delicato Adele vorrà sicuramente accanto gli affetti più cari, visto che è stata costretta a cancellare le date del suo tour per problemi alle corde vocali.

George Clooney, invece, sarebbe profondamente insicuro per il livello di sicurezza a Londra, dopo gli ultimi accadimenti. E così starebbe pensando di tornare a vivere a Los Angeles, insieme a Amal Alamuddin (da poco hanno avuto un figlio insieme).