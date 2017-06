Adriana Volpe è tornata ad attaccare Giancarlo Magalli dopo la precedente querelle mediatico-social e la recente e cocente esclusione dal cast della prossima edizione del programma tv di Raidue, I Fatti Vostri. “Posso affermare che dopo oltre 20 anni di credibilità e di lavoro sempre svolto in maniera rigorosa e professionale – ha dichiarato Adriana in una recente intervista come riporta Il Tempo -, mi auguro che l’azienda possa riconoscere i meriti dei suoi collaboratori tra i quali ci sono anche io”.

L’ex co-conduttrice del programma I Fatti Vostri ha poi aggiunto: “In tv è più facie tra le donne trovare una qualità minore. Infatti spesso lavorano non tanto perché brave, ma perché un po’ raccomandate. Allora ci vuole pazienza”.

Poi ha lanciato la pesante accusa contro il suo nemico giurato, Giancarlo Magalli: “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai”.

La precedente querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Nei mesi scorsi aveva tenuto banco sul web e sulla stampa rosa la vivace e chiacchierata querelle mediatico-social tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli.

Negli ultimi giorni Magalli ha fatto infuriare anche Marcello Cirillo. Giancarlo Magalli ha parlato dei licenziamenti dei due volti storici del programma tv I Fatti Vostri a M20, esprimendo tutta la sua gioia per l’esclusione di Adriana Volpe dal cast della prossima edizione: “La Volpe forse la vedrete – ha detto il conduttore tv de I Fatti Vostri -, ma non al mio fianco. Per ora io sono confermato ai ‘Fatti vostri’. Stiamo cercando di cambiare questo programma. Se la Volpe migrerà al sabato (A ‘Mezzogiorno in famiglia’)? Basta che migri”.

Uno scontro al vetriolo tra Giancarlo e Adriana, che dura da mesi sulla stampa e sui social… e molto presto inizierà anche in tribunale!