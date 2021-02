Adriana Volpe smentita dall’ex marito Roberto Parli: “Non è vero quello che ha detto”

Adriana Volpe è stata smentita dall’ex marito Roberto Parli durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’uomo ha rivelato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe detto delle falsità durante la sua permanenza nella Casa più spiata e famosa d’Italia.

Roberto Parli ha voluto fare delle precisazioni: “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. Non c’entra nulla la gelosia, anche perché da quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto in due città diverse. Mi fidavo di lei e lei di me. I problemi sono cominciati negli ultimi tempi. In questo momento – ha proseguito l’ex marito di Adriana Volpe – per me la priorità è Gisele. Adriana dice che nostra figlia è serena? Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione del genere. Una storia che finisce è sempre una sconfitta. Però può essere anche uno spunto per riflettere. Non ho un nuovo amore. Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”.

Adriana Volpe e Roberto Parli – Foto: Instagram

Lo scorso mese la presentatrice tv di Ogni Mattina, su Tv8, aveva parlato della rottura con Parli al settimanale di gossip Chi: “Questo è sicuramente un momento molto particolare per la mia vita privata. Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei. La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza. Sono comunque grata alla vita – aveva aggiunto – e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché, come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora”.

