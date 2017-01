Afef non appare più in televisione da almeno 10 anni. La 53enne showgirl, modella e conduttrice televisiva tunisina naturalizzata italiana ha spiegato i motivi della sua scelta in una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia. La moglie del 68enne imprenditore e dirigente d’azienda italiano Marco Tronchetti Provera tornerà in tv nelle vesti di giurata del talent show arabo per stilisti Project Runway Middle East.

“Ho deciso tantissimi anni fa di smettere di fare televisione – ha asserito Afef a Grazia -, volevo mettermi tranquilla e pensare ad altro. Ero sempre sotto i riflettori e anche mio marito si ritrovava al centro di ingiusti, violenti attacchi. Essere in due in prima linea era davvero troppo. La gente mi riconosceva e mi fermava per strada chiedendomi anche di lui. Spesso polemizzando. Io sono una donna reattiva – ha sottolineato -, rischiavo di fare a botte di fronte a un’accusa gratuita. Non ne potevo più. Avevo bisogno di stare un passo indietro. Ho detto basta, ho scelto di avere forza e di dare forza. Dare forza a Marco che subiva tante ingiustizie – ha sottolineato la giornalista e showgirl – Era il 2006. Da allora non ho fatto più niente: niente tv, nessuna dichiarazione pubblica, se non qualche rarissima volta per parlare di moda“.

La moglie di Marco Tronchetti Provera ha poi sottolineato: “Ho avuto delle richieste d’interviste. Non ho accettato. Perché sapevo che qualunque cosa avessi detto sarebbe stata usata contro di me – ha raccontato l’ex modella – Parlavo d’immigrazione e mondo arabo? Erano fuoco e fiamme. Sono cose che conosco molto bene, ma ogni mia dichiarazione scatenava aggressività, polemiche. Così ho deciso di tacere: niente, non ho aperto bocca nemmeno sulla rivoluzione in Tunisia”.

Poi si è soffermata sul suo carattere e sul suo comportamento. “So essere anche molto dolce, al contrario di come appaio – ha rivelato – Sono diretta, ho un carattere forte. Ma posso dire la verità? Adesso ho molta più difficoltà ad avere rapporti con gli altri. Mi sono molto chiusa. Mi sembra diventato tutto troppo aggressivo, duro. Viviamo in un mondo in cui non c’è compassione nei confronti del prossimo. Io non sopporto la violenza – ha affermato -, ho bisogno di pace, anche dentro di me, perché intorno non ne vedo”.

Non ha assolutamente paura di invecchiare: “Il tempo passa su tutti. A un certo punto capisci che sei come sei e che la natura deve proseguire. Se ti va bene, invecchi. Io cerco di andare avanti in modo dignitoso, senza travolgermi i connotati. Non ho voglia di diventare ridicola, non è da me. Ho la fortuna di avere un marito che apprezza le donne che invecchiano serene, con le rughe e tutto il resto”.

Una donna molto intelligente, bellissima e sempre affascinante!