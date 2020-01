Aida Yespica e Teo Mammucari: svelati i motivi dell’addio

Aida Yespica e Teo Mammucari hanno avuto una breve relazione d’amore nel 2010, finita bruscamente. Ora il giudice di Tu sì que vales ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, dopo che in questi anni si è scritto e detto di tutto e di più.

All’epoca il conduttore tv era reduce dalla fine della sua storia d’amore con l’ex velina di Striscia la notizia, modella e showgirl brasiliana Thais Souza Wiggers.

“Aida non mi ha tradito – ha specificato Mammucari -, ci eravamo già lasciati. Aida ed io siamo venuti a Miami insieme. Poi lei è tornata a casa ed io le ho detto in maniera molto civile e umana che non me la sentivo di tornare in Italia e volevo restare in America perché io non faccio vacanze a Miami, io vivo a Miami. Ho anche aggiunto che io esco da una storia difficile con Thais Wiggers Souza che mi ha dato una figlia. Non sono pronto ad andare avanti perché esco fuori da una bufera importante e con una bambina. Non ho nessuna intenzione di vivere un’altra storia d’amore altrettanto importante. Con Aida è stato un momento – ha spiegato Teo -, un momento in cui volevo godere di qualcosa di cui sentivo il bisogno. Senza fare discorsi importanti. Pensavo che una volta tornata in Italia dicesse ai media che Teo Mammucari aveva detto: ‘No, grazie’. Anche se oggi su internet scrivono che lei mi ha tradito la cosa non mi offende. Non c’è storia”.

Oggi lui è felice per il successo di Tu sì que vales, mentre, Aida Yespica sta attraversando un periodo difficile sotto il profilo privato e familiare. La splendida modella e soubrette non vede suo figlio da oltre 4 mesi. L’ex compagna dell’ex calciatore dell’Inter Matteo Ferrari è davvero adirata e disperata.

Perché? “Il mio passaporto è scaduto – ha affermato Aida a Verissimo di recente -. Attualmente è difficile avere un passaporto per via dei problemi che il Venezuela sta vivendo. Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere… Aron mi chiama e mi dice ‘Vieni? Ci sarai al mio compleanno?’ ed io devo sempre rispondere ‘Sto aspettando questo passaporto’. Questo momento lo sto vivendo molto male mi sento impotente…”. Anche nella gestione personale pare che Aida abbia avuto seri problemi: “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio nel corso degli anni – ha ammesso l’ex star del Bagaglino – mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone… ho subito delle truffe… Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.