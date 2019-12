Al Bano Carrisi ricorda la mamma Jolanda: “È stato l’amore più grande della mia vita”

Al Bano Carrisi ha ricordato la mamma Jolanda, a una settimana dalla sua morte, ai microfoni del settimanale di cronaca rosa DiPiù Tv. Il cuore del leone delle Puglie è a pezzi e sanguina.

Il cantautore pugliese Al Bano ha dichiarato: “Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei. Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”.

A dargli forza e sostegno è la fede: “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”.