Alba Parietti accusa Matteo Salvini: “Ha scatenato gli hater contro di me”

Alba Parietti ha accusato il leader della Lega Matteo Salvini di aver aizzato e scatenato i suoi fan contro di lei poiché a Stasera Italia aveva dichiarato che “finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”.

L’ex ministro dell’Interno del primo Governo Conte aveva commentato sui social: “Siamo alla follia. L’arroganza della sinistra non ha limiti…”. Tanti fan del numero 1 del Carroccio si erano poi scatenati contro l’ex coscia lunga della sinistra.

L’ex moglie di Franco Oppini ha affrontato l’argomento sui social: “Per quelli che ne hanno sentito solo parlare o per chi mi ha difesa o chi da due giorni, mi vomita, senza avere ne visto né ascoltato, addosso con violenza e odio insulti, pubblico lo stralcio intero della conversazione”.

L’ex opinionista dell’Isola dei famosi e conduttrice ha poi spiegato: “L’unico termine sbagliato perche fraintendibile è ‘legittimo’. Non ho citato nessuna parte politica e sono stata chiara nello spiegare ciò che intendevo Matteo Salvini ha mistificato il significato e scatenato una marea di odiatori. Dopo aver assistito alla solita gogna mediatica, gratis, aver preso insulti violenti volgari da sessisti, da donne soprattutto, senza che nessuno di autorevole abbia speso una parola per fermare l’odio e gli insulti irripetibili rivolti alla mia persona”.

L’ex opinionista dell’Isola dei famosi ha poi sottolineato: “Io dunque confermo un pensiero. Il branco mi fa paura. Parla e violenta senza leggere, senza capire vive di frustrazioni che sfoga sul primo che capita e ripete una storia già vista è molto triste. Trovo inammissibile, inaccettabile essere stata oggetto di un’intollerabile, sul web e sui social, violenza e di essere stata utilizzata per scatenare odio e volgarità -ha ribadito in un altro post -. Purtroppo l’ignoranza di chi agisce e insulta senza capire e ascoltare il parere altrui è una piaga sociale profonda che mi fa molta paura. Oggi a me domani a chiunque esprima un libero e anche condivisibile o no pensiero”.