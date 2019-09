Alba Parietti contro gli hater: “Ogni tanto mi scrivono vecchia ritirati, ma non capisco perché”

Alba Parietti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in cui ha stigmatizzato gli attacchi social degli hater. L’ex coscia lunga della sinistra italiana ha dichiarato: “Ogni tanto mi scrivono ‘vecchia’, ‘ritirati’, ma non capisco perché. Io rispondo a chi scrive queste cose facendo notare la maleducazione più sfacciata. Quelli che cercano di offendere vanno trattati come loro trattano me. Uno ha il diritto di rispondere e di trattare come viene trattato. Se mi dici o mi scrivi una cattiveria ti tratto come meriti. Proposte indecenti sui social? Ne arrivano tante, da sempre. C’è di tutto”.

L’ex moglie di Franco Oppini ha poi svelato i suoi segreti di bellezza: “Dormo nel congelatore da molti anni, recupero nel sonno la metà degli anni. Scherzi a parte, non sto neanche troppo attenta all’alimentazione. Sono una buona forchetta. Col mio fisico ho sempre avuto un buon rapporto, se c’è una cosa di cui non mi sono mai potuta lamentare è il mio fisico, devo essere sincera. Ero molto carina da piccola, sono felice di esserlo ancora oggi a 58 anni”.

Poi è tornata a parlare della recente querelle mediatica con l’ex marito Oppini: “In generale è buono. Franco Oppini? Lui ha detto una cosa molto poco signorile, anche se fosse stata vera. Il suo racconto, come l’ha raccolto il giornalista, era di una tale volgarità che mi ha lasciato basita. La nostra è stata una storia importante, sono la madre di suo figlio, il suo racconto è poco credibile e anche un po’ ridicolo. Ma anche fosse stato credibile non andava fatto in quel modo. Io ho risposto – ha detto Alba -, si è creato un caso mediatico dove anche lui è stato poi a sua volta ha ricevuto insulti che mi sono dispiaciuti. Gli voglio bene, è il padre di mio figlio, ma se avesse evitato di dire ciò che ha detto in quella intervista non sarebbe accaduto. E non era la prima volta”.

L’ex opinionista dell’Isola dei famosi ha parlato anche del rapporto con le donne. “Tra donne c’è poca solidarietà – ha asserito Alba Parietti -, questo è il problema numero uno tra le donne. Le donne godono sempre della sconfitta delle altre donne. Pensano di essere sempre in competizione, in qualsiasi circostanza. Se qualcuna è invidiosa? Io ho un pubblico che si divide tra quelli che mi amano alla follia e quelli che mi detestano. Io posso essere o non essere rappresentativa di un certo tipo di mondo, sono una donna che ha fatto tutto da sola, che non è mai stata in vendita – ha spiegato l’ex coscia lunga della sinistra italiana -, ho il massimo rispetto delle donne che si sono costruite la propria identità in questa maniera. Non criticherei mai una collega gli hater mi divertono quasi e tra questi ci sono uomini e donne allo stesso modo”.

