Alba Parietti critica Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli

Alba Parietti ha criticato la conduttrice tv di Ballando con le stelle Milly Carlucci e la giurata Selvaggia Lucarelli durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi perché durante la scorsa edizione del programma tv di Raiuno si è sentita usata e messa da parte. La querelle mediatico-social tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli continua a regalare nuovi colpi di scena…

Alba è stata querelata per diffamazione da Selvaggia, che ha chiesto un risarcimento danni di 180mila euro, per averla insultata e diffamata sia in tv sia sui social network durante l’ultima edizione del programma tv di Raiuno, Ballando con le stelle. Come ben ricorderete l’ultimo scontro violento e al vetriolo sui social network tra Selvaggia e Alba con tanto di insulti e offese personali aveva spinto l’irriverente opinionista tv e blogger Selvaggia Lucarelli a rinunciare alla finale dello show di Raiuno. Alba Parietti aveva accusato Selvaggia Lucarelli di essere una mitomane, megalomane e bugiarda: “E’ una zecca e sanguisuga inutile“. La mamma vip e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli aveva accusato Alba Parietti di essere affetta da manie di persecuzione. Alba ha deciso di controquerelare Selvaggia!

“Ho dato tantissimo – ha detto Alba a Chi -, sapendo quale fosse la mia parte in commedia, ho accettato le polemiche pretestuose e ingiuste che non riguardavano il ballo, ho fatto i picchi d’ascolto e mi sono scontrata con Selvaggia Lucarelli. Ma, quando la Lucarelli ha fatto l’offesa, minacciando di saltare la finale se ci fossi stata io, Milly Carlucci ha registrato un video di scuse pubbliche che era fuori luogo, perché chiedere scusa a lei voleva dire voltare la spalle a me. E Milly non ha avuto la stessa premura quando la Lucarelli – ha proseguito -, davanti a milioni di telespettatori, mi ha detto: ‘In virtù delle mie polemiche io sono qui, mentre tu balli, forse me la sono giocata meglio’, dicendo in pratica che andare a Ballando come concorrenti è da sfigati, mentre essere in giuria è un titolo onorifico. Ha umiliato chi accetta di partecipare alla gara, ma leggo che l’hanno confermata, quindi ha ragione lei”.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata da Selvaggia, Alba ha spiegato: “La questione andrebbe discussa dal parrucchiere e non in tribunale perché, come cantava De Andrè, è una storia di periferia, una storia per parrucchieri. Una che fa la ‘polemista’ non può querelare chi le risponde a tono, è come se Mike Tyson denunciasse un avversario dopo aver preso due cazzotti”.