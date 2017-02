Alba Parietti silura Barbara D’Urso: “Calpesta la dignità delle persone”

Alba Parietti e Barbara D’Urso sono di nuovo in guerra! Diversi giorni fa l’attrice, conduttrice e opinionista tv aveva attaccato la presentatrice tv di Domenica Live e Pomeriggio 5 durante una puntata di Tv Talk: “Non sono per niente in buoni rapporti con Barbara D’Urso perché io ho parlato male del suo modo di fare televisione, che non approvo. Lo disapprovo, e ve lo dico con tutto il cuore. Certo, se io fossi il proprietario della televisione probabilmente dovendo fare soldi la terrei perché è la conduttrice ideale; con pochi soldi riesce a tenere dei buoni ascolti. Ma francamente vedere questi programmi – aveva aggiunto Alba Parietti – per me sono lo scempio della dignità umana. Allora, siccome non ci riesco a mancare di rispetto alla dignità degli altri, io quel tipo di televisione la disapprovo”. Molto prima la neo concorrente di Ballando con le stelle 2017 aveva accusato Barbara D’Urso di essere uno squalo, mentre, Selvaggia Lucarelli l’aveva criticata per i casi Loris e Anthony Manfredonia. Ora Alba è tornata di nuovo all’attacco!

In un’intervista rilasciata a Gay.it, Alba ha asserito: “Non condivido l’utilizzo che fa del mezzo televisivo. Mi spiego meglio: non si può calpestare la dignità delle persone come accade spesso, se non sempre, nei suoi programmi. E’ pur vero che ci sono tante persone che non aspettano altro, ma allo stesso tempo è anche vero che ci sono persone che non sono in grado di affrontare la tv, i suoi tempi e il suo linguaggio. Non si può prendere una persona in preda al delirio perché – ha puntualizzato -, magari, ha perso un familiare e strumentalizzare il suo dolore. A me questo tipo di tv, fa paura. Penso che ognuno possa fare quel che vuole e quel che meglio crede, ma io non farei mai certe cose”.

L’ex coscia lunga della Sinistra italiana ha poi spiegato i motivi della sua partecipazione come concorrente allo show tv di Milly Carlucci. “Al di là di Milly Carlucci che è una signora e una professionista come poche – ha sottolineato Alba -, e dell’amicizia con Bibi Ballandi, è un programma che non mina il mio lavoro e che, volendo, mi insegna anche qualcosa di nuovo. E’ un momento della mia vita in cui ho bisogno di stimoli. La mia più grande paura, ancora oggi, è la noia e col passare degli anni ho scoperto che io ho bisogno continuamente di ossessioni per vivere bene”.

Come reagirà questa volta la star tv di Mediaset? Farà di nuovo finta di nulla oppure replicherà ad Alba Parietti?