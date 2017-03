Alba Parietti ha ricevuto il tapiro d’oro dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli per la lite in diretta tv con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2017. Il fidanzato di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli, ha scritto una lettera aperta su Facebook ad Alba Parietti per prendere le difese dell’irriverente opinionista tv e blogger Selvaggia Lucarelli. Ora la celebre attrice, showgirl e opinionista tv ha rilasciato un’intervista al vetriolo al settimanale di gossip Chi in cui ha sferrato un altro duro colpo alla mamma vip e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli.

Alba Parietti ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “Avete passato una vita a dire che non so fare niente e adesso che partecipo a Ballando con le stelle dite che dovrei saper ballare? Heather Parisi ha smesso di ballare a 50 anni, io inizio a 55 e dovrei essere brava? Sono sempre stata un bluff, anzi, sono il più grande bluff certificato della tv”.

Poi ha affrontato il discorso relativo alla lite in diretta tv con Selvaggia. “Mi dispiace di essere caduta nella trappola di Selvaggia – ha sottolineato Alba -, ero carica con lei per le provocazioni precedenti e sabato scorso l’ho attaccata prima ancora che parlasse, ma non mi sono piaciuta. Non è che la Lucarelli non meritasse la mia aggressione, ma avrei dovuto essere più ironica. Ho stima di lei quando scrive, ma non le perdono certi cali di sensibilità verso donne più grandi, la trovo disonesta intellettualmente. Ha definito Giuliana De Sio una scimmia che balla, ha sottolineato, proprio lei, i miei problemi con l’ego, mi ha derisa su internet come una bulletta e voleva persino leggere in diretta un messaggio di stima che le avevo mandato l’anno scorso, un vizio che ha spesso. Selvaggia non è per niente una paladina delle donne – ha asserito la concorrente di Ballando con le stelle 2017 – perché si mostra gentile con quelle giovani per far vedere che non si sente in competizione, ma si accanisce con quelle che hanno una certa età e una certa carriera. Sceglie bene le proprie prede forse perché vive sputtanando gli altri e litigando, ma per me non è così, spero che d’ora in avanti il mio buongusto prevalga sulla provocazione”.

In passato Alba Parietti ha sempre rifiutato di partecipare ai reality show come l’Isola dei famosi e il Grande Fratello, ma ha accettato di partecipare allo show tv di Milly Carlucci per un motivo ben preciso: “C’è una differenza fra un talent, dove impari a fare qualcosa, e un reality, dove sei dato in pasto al pubblico: è lo stesso motivo per cui trovo terrificante Uomini e Donne e meraviglioso Amici. Anche a Ballando sei esposto, ma non così. Vedere Simona Ventura concorrente all’Isola per me è un tasto dolente: ho grande rispetto per lei, ma vederla mortificata nel suo stesso programma è stato come vedere Albano eliminato a Sanremo“.

Sabato sera andrà in onda il secondo round tv tra Selvaggia e Alba?