Alberto Dandolo punzecchia Barbara D’Urso: “Usi un presunto stalker come fonte autorevole e credibile”

Alberto Dandolo ha punzecchiato la conduttrice Barbara D’Urso dopo l’ultima puntata del programma tv di Canale 5, Live – Non è la D’Urso. La padrona di casa ha affrontato il tema del presunto tradimento di Clizia Incorvaia di Riccardo Scamarcio ai danni dell’ex marito Francesco Sarcina, citando il settimanale Oggi ma non il giornalista Alberto Dandolo.

Come ben sapete Alberto Dandolo è stato denunciato per stalking a Barbara D’Urso. Il giornalista di Oggi e Dagospia avrebbe creato un profilo social fake per perseguitarla, causandole un “perdurante e grave stato di ansia e paura”.

Alberto Dandolo tira le orecchie a Barbara D’Urso

Dandolo ha pubblicato un post al vetriolo sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: «Se da un lato sono indagato per stalking telematico ai danni della signora Maria Carmela D’Urso (con la “d” maiuscola!) a seguito di una sua querela, dall’altro la stessa mi utilizza come fonte per una lunga fetta della sua trasmissione serale».

Per poi aggiungere: «Sono andati in onda servizi in cui vengono ampiamente citati i miei articoli scritti su OGGI relativi al mio scoop estivo sul triangolo Incorvaia-Sarcina-Scamarcio. Vengono addirittura letti interi stralci dei miei pezzi».

Per il giornalista si tratta di una bizzarra anomalia. Perché? «La presunta vittima di staking che utilizza il suo presunto stalker come fonte autorevole e credibile di una notizia che usa per imbastire un lungo blocco del suo programma – ha concluso Dandolo -. Cose mai viste! La conduttrice ovviamente non mi cita… a citarmi però ci pensa la mitologica Clizia».

D’altronde non sarebbe né la prima né l’ultima volta, dato che in passato Barbara D’Urso ha utilizzato interviste e articoli di altri giornalisti senza mai citarli, tra cui la sua acerrima nemica vip Selvaggia Lucarelli.

Redazione-iGossip