Alberto Matano de La vita in diretta è gay? La reazione del conduttore e giornalista tv

Alberto Matano è tornato per il secondo anno consecutivo alla guida del programma tv di Raiuno, La vita in diretta. Rispetto allo scorso anno, quando era in coppia con Lorella Cuccarini, quest’anno è da solo alla conduzione. Il giornalista ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha rilasciato un’intervista al settimanale di cronaca rosa Chi in cui ha commentato la domanda a bruciapelo posta dalla giornalista Ilaria Ravarino del quotidiano Il Messaggero a Fabio Canino di recente: “Alberto Matano è gay?”. In quell’occasione Canino preferì non commentare. Ora Matano ha reagito con la classe che lo contraddistingue: “Quando ho letto l’intervista di Fabio Canino a Il Messaggero sulla mia sessualità, da giornalista devo ammettere di aver provato vergogna e, come me, la maggior parte di chi l’ha letta”.

Alberto Matano sorridente e raggiante – Foto: Facebook

Il conduttore de La vita in diretta ha proseguito: “Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”. E poi ancora: “Mai nascosto nulla. Quando e se ci sarà qualcosa di veramente importante sarò il primo a condividerlo con tutti”.

Matano ha poi commentato le frasi retrograde e discriminatorie del politico Mario Adinolfi, secondo il quale Raiuno sarebbe diventata troppo gay: “È incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi ancora oggi l’orientamento sessuale. Trovo ancora più grave utilizzare questi argomenti per occupare, in qualche modo, spazi mediatici“.

Applausi per Matano! Un grande signore della televisione italiana!