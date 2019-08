Alberto Mezzetti sommerso dai debiti: lo sfogo del vincitore del Grande Fratello 15

Alberto Mezzetti sommerso dai debiti. Il vincitore del Grande Fratello 15 si è sfogato dalle pagine del settimanale Di Più Tv e ha raccontato la difficile situazione familiare della sua famiglia. L’ex pupillo della star tv Barbara D’Urso ha rivelato che sua madre ha contratto debiti per 1 milione di euro.

Alberto Mezzetti del GF15 ha rivelato: “I problemi finanziari sono sempre nella mia testa. Al momento, mi restano da pagare 500 mila euro, quasi un miliardo di lire. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione. La strada è ancora lunga, ma ne usciremo. Per due giorni interi controllai tutta la contabilità di mia madre e quello che venne fuori fu una situazione devastante: mia mamma aveva accumulato un debito immenso tra spese personali, fatture non pagate ai fornitori, creditori che non avevano onorato gli impegni e anche una frode subita da un commercialista. Una cifra astronomica: un milione di euro”.

Fortunatamente dopo aver vinto 100mila euro lordi di montepremi al Grande Fratello 15, Alberto ha guadagnato altre somme importanti dalla sua partecipazione al Big Brother Brazil, dove si è fidanzato con la modella Elana Valenaria. La strada di certo è ancora in salita, ma il Tarzan di Viterbo non molla mai.

Redazione-iGossip