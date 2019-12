Alberto Mezzetti su Barbara D’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più”

Alberto Mezzetti è tornato a parlare di Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram, dopo le roventi polemiche e critiche degli ultimi tempi. Il vincitore del Grande Fratello 15 è stato bandito da ogni programma tv condotto dalla Dottoressa Giò. L’ha completamente oscurato e censurato. Perché? Che cosa è successo tra i due?

Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti – Foto: Instagram

Il Tarzan del GF15 non ha mai nascosto di avere un debole per la famosa, chiacchieratissima e discussa conduttrice tv di Mediaset. Barbara aveva sempre smentito di aver avuto un flirt con Mezzetti.

Alberto ha voluto raccontare che cosa è successo dopo quella famosa cena: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo .. e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”.

L’ex gieffino Alberto Mezzetti ha poi precisato su Instagram Story di aver raccontato tutta la verità allo scopo di fare pace con Barbara D’Urso. “Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”.

Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned!