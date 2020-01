Alena Seredova è incinta di Alessandro Nasi. Primo figlio in arrivo per la bellissima coppia vip dello show business italiano. La bellissima notizia è stata annunciata dalla modella e showgirl ceca naturalizzata italiana sul suo profilo Instagram mediante un dolcissimo e tenero scatto social che immortala il suo pancione.

Alena Seredova incinta con il compagno Alessandro Nasi – Foto: Instagram

Alena ha scritto: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Il post è stato accompagnato da diversi cuori. La bellissima mamma famosa ha poi pubblicato lo stesso scatto in bianco e nero ma in lingua ceca. Il baby vip nascerà a giugno.

Alena Seredova e Alessandro Nasi, vicepresidente di Exor (una delle società finanziarie controllate dagli Agnelli) nonché cugino di Lapo e John Elkann, stanno insieme dal 2015 e convivono con i figli di lei, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, Louis Thomas e David Lee.